كشفت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الفنان أشرف زكي، موقفها من رغبة بعض «البلوغرز» في دخول الوسط الفني والإعلامي، مؤكدة دعمها الثابت لكل فنان موهوب ومخلص ينتمي لهذه الصناعة العريقة.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية بياناً رسمياً جاء فيه: «تؤكد نقابة المهن التمثيلية المصرية موقفها الثابت والداعم لكل موهبة حقيقية ومخلصة تنتمي إلى هذه الصناعة العريقة، التي تعد أحد أعمدة القوى الناعمة لمصر، إن النقابة لا تقف -ولم تقف يوماً- ضد أي موهبة صادقة تمتلك الأدوات الفنية والتزام الممارسة بل إننا نعتز بكل فنان مبدع».

وشدّدت النقابة على أن أي مخرج أو منتج يلتزم بلوائحها القانونية وينفذ الإجراءات التنظيمية المقررة، المتضمنة استخراج التصاريح اللازمة، سيجد من النقابة كل الدعم والتعاون والتيسير المطلوب، لضمان انضباط العمل الفني وحماية حقوق جميع الأطراف، وضمان تقديم أعمال تشرف الوطن وتخاطب العالم بجودة وجدارة.

وتابع البيان: «نمد أيدينا لكل من يسير في خط الالتزام والانتماء الحقيقي للمهنة والإبداع. إن الفن المصري أمانة، والنقابة حارسة لمصداقيته وكرامة ممارسيه».