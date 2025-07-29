كشف الفنان اللبناني راغب علامة، سبب تأجيل حفله الذي كان من المقرر أن يقام 2 أغسطس في منطقة الساحل الشمالي بمصر، عقب أزمته الأخيرة التي مُنع بسببها من الغناء في مصر.

وقال راغب علامة في تصريح خاص لـ«عكاظ»: قررت إدارة الحفل تأجيله إلى موعد آخر في سبتمبر القادم بسبب تضارب في مواعيد الفندق بالحجز لحفل آخر مهم بالتوقيت نفسه، لذلك تم التأجيل.

ونفى راغب علامة كل الأقاويل التي ترددت بأن سبب إلغاء حفله في الساحل الشمالي يرجع إلى أزمته الأخيرة، وقرار نقابة المهن الموسيقية منعه من الغناء في مصر.

وأوضح راغب علامة أنه يسعد بالغناء في مصر، ولا ينكر يوماً فضل الجمهور المصري في نجوميته وشهرته بشكل أوسع في مشواره الفني، مشيراً إلى أنه يستعد بالفترة الحالية لجولة حفلات في أوروبا، ومن ثم يعود إلى القاهرة لحل أزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب مصطفى كامل أصدرت أخيراً قراراً رسمياً بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء داخل مصر، واستدعائه للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ«السلوك المشين» في حفله الأخير بالساحل الشمالي.