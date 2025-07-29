استكمل كل من الفنان المصري أحمد حاتم والفنانة المصرية جميلة عوض، تصوير المشاهد الداخلية لفيلم «ريد فلاج»، ومن المقرر أن ينتقل الصناع إلى ديكورات أخرى تباعاً خلال الفترة القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي صناع فيلم «ريد فلاج» من التصوير بشكل نهائي خلال أغسطس القادم، استعداداً لعرضه ضمن منافسات موسم أفلام الصيف 2025.

والفيلم من بطولة أحمد حاتم، جميلة عوض، شريف منير، نسرين أمين، انتصار، سيف زهران وعدد كبير من ضيوف الشرف والفنانين الشباب، وفكرة الفيلم كيرو أيمن، وتأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.

وعلى جانب آخر، يستعد أحمد حاتم لتحضيرات مسلسله الجديد «العند»، المقرر البدء في تصويره منتصف أغسطس القادم، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج احمد عادل سلامة، ومكون من 15 حلقة، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة القادمة.

كما ينتظر أحمد حاتم عرض فيلم «قصر الباشا»، الذي يشارك في بطولته معه عدد من الفنانين منهم حسين فهمي وأحمد فهيم ومايان السيد وعدد كبير من نجوم الفن، وإخراج محمد بكير.

كما يعرض لأحمد حاتم فيلم «المنبر»، بالفترة القادمة في السينمات، ويشارك في بطولته كل من ميدو عادل، وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، وآيتن عامر، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر.