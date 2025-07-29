أشرف زكي ولطفي لبيب.
أشرف زكي ولطفي لبيب.
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كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان المصري أشرف زكي تطورات الحالة الصحية للفنان المصري لطفي لبيب، بعد دخوله إلى المستشفى مرة أخرى بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية.

وقال نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص إلى «عكاظ»: يرقد لطفي لبيب حالياً في العناية المركزة في أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، مشيراً إلى أن حالته الصحية حرجة ويخضع لمراقبة دقيقة من الأطباء، مطالباً محبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل والعودة إلى منزله مرة أخرى بعد تماثله للشفاء.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالدعاء للفنان لطفي لبيب بالشفاء العاجل.

ونُقل لطفي لبيب بالفترة الماضية إلى المستشفى، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة استدعت دخوله غرفة العناية المركزة لإجراء عدد من الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة.

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