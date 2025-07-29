نفى الفنان المصري باسم سمرة، وجود خلافات بينه وبين الفنانة يسرا أثناء تصوير فيلم «بنات فاتن»، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن مغادرته موقع التصوير غاضبًا بعد تأخّر يسرا لأكثر من ثلاث ساعات عن موعد التصوير المحدد.

وأكد سمرة، خلال لقاء له من كواليس العمل، عدم وجود أي مشكلات بينه وبين الفنانة يسرا، أو مع أي من أفراد طاقم الفيلم، مشيرًا إلى أن أجواء التصوير تسير بانضباط وتفاهم، وأنه يؤدي خلال الفيلم دورًا جديدًا يختلف عن شخصياته السابقة، ما يمنحه تحديًا تمثيليًا يقدّره.

وفي سياق متصل، أعلن الفنان باسم سمرة في بيان صحفي انتهاء الخلاف الذي كان قائمًا بينه وبين المطرب الشعبي عمدة، بعد التوصل إلى تسوية ودية أنهت النزاع الذي دام لسنوات، إثر تبادل الاتهامات بين الطرفين.

وترجع تفاصيل الخلاف إلى نحو خمس سنوات، حين بدأت مشادات علنية بين الطرفين، تخللها تبادل للاتهامات، ووُصفت من بعض المتابعين بأنها وصلت إلى حد التراشق الكلامي بشأن اعتداءات وبلطجة.