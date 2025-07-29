أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ قائمة جديدة من أبرز نجوم الكوميديا العالميين المشاركين في النسخة الأولى من مهرجان الرياض للكوميديا، المقرر إقامته في «بوليفارد سيتي» بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 9 أكتوبر.

ومن بين الأسماء العالمية التي تأكدت مشاركتها النجم الأمريكي كريس تاكر، بطل سلسلة «Rush Hour»، وعزيز أنصاري، الفائز بجائزة إيمي وبطل مسلسل «Master of None»، وبيت ديفيدسون، أحد أبرز نجوم برنامج «Saturday Night Live»، إضافة إلى توم سيغورا، صاحب عروض ناجحة على نتفليكس، والمقدمَين الكوميديين أندرو سانتينو وبوبي لي، نجمي بودكاست «Bad Friends»، والكاتب نيميش باتيل، والكوميدي سام موريل، والنجم البريطاني أوميد جليلي.

وتضم القائمة أسماء بارزة أخرى مثل كريس ديستيفانو، مارك نورماند، هانيبال بوريس، لويس سي. كي. الحاصل على ست جوائز إيمي، جيموين، بيل بور، جيمي كار، جو كوي، سيباستيان مانيسكالكو، كيفن هارت، ويتني كامينغز، زارنا غارغ، غابرييل «فلفي» إغليسياس، ماز جبراني، وأندرو شولز.

ويُعد المهرجان الأكبر من نوعه عالمياً في مجال الكوميديا، بمشاركة أكثر من 50 نجماً من أبرز الأسماء في هذا المجال، والذين سيقدمون عروضاً مباشرة للجمهور في واحدة من أبرز الفعاليات الترفيهية لهذا العام.