قدمت الفنانة المصرية وفاء عامر 4 بلاغات إلى جهات التحقيق، ضد سيدة اتهمتها بالإتجار في الأعضاء البشرية، وبيع أعضاء إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك الراحل.

وقالت وفاء عامر في تصريحات إعلامية: «تقدم المحامي الخاص بي، بـ 4 بلاغات بالتعاون مع فريق دفاع نقابة المهن التمثيلية المصرية، ضد سيدة اتهمتني بالإتجار في الأعضاء البشرية».

وأضافت، اتهمت تلك السيدة في البلاغات الأربعة، بنشر أخبار كاذبة عني، والتشهير بها كونها شخصية عامة وفنانة مشهورة، والإساءة المتعمدة لها، مؤكدة عدم تنازلها عن حقها القانوني، خصوصا أن تلك الادعاءات طالت سمعتها واسمها، كما أن من أطلقت تلك الاتهامات قد كررتها لأكثر من مرة مستخدمة إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وسيباشر المحامي الخاص بها سير تلك البلاغات بالتنسيق مع فريق الدفاع الخاص بنقابة الممثلين.

كما أعلنت الفنانة المصرية الابتعاد نهائيًا عن منصة الفيديوهات «تيك توك»، التي كانت إحدى بوابات أزمة التشهير بها ما جعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

وقالت وفاء، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صبايا الخير»، مع الإعلامية ريهام سعيد، على قناة النهار: «قدمت بلاغا في مروة التي بتدعي إنها ابنة الرئيس حسني مبارك بسبب التشهير بي، وقررت الابتعاد عن التيك توك نهائيًا، هو عالم صعب شوية، هو تسلية لذيذة وقضاء حاجة لبعض الناس، واستفدت كتير منه لأني شوفت نماذج تستحق، لكن أنا كنت بطلع مرة كل أسبوعين تلاتة مش كل يوم».

ووجهت الفنانة رسالة إلى جمورها قائلة: «أنا بحبكم وبحترم عقولكم وخدمت في المهنة اللي بحبها، عملت أدوار حلوة بيكم، وأنا معملتش حاجة تزعلكم، ولازم تبقوا واثقين فيا وعارفين أوي إني بحترم الفن والفن شيء راقي».

وسبق أن أعلنت نقابة المهن التمثيلية، في بيان صحفي تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة، التي وصفتها بالمغرضة والموجهة ضدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.