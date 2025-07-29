وصلت، منذ قليل، الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز وابنتها ريما، إلى كنيسة رقاد السيّدة في المحيدثة بكفيا في لبنان، لتقبل التعازي لليوم الثاني في وفاة نجلها الفنان والموسيقار اللبناني زياد الرحباني.





وتستقبل أسرة زياد الرحباني العزاء لليوم الثاني قي صالون كنيسة رقاد السيّدة، بينما ظهرت السيدة فيروز، التي نادرًا ما تطل أمام الكاميرات، مرتدية نظارات سوداء وملامح الحزن الشديد واضحة عليها.





وكانت هدى شقيقة الفنانة فيروز أول الحضور في اليوم الثاني للعزاء، بينما حضر كل من إليسا، والرئيس السابق ميشال عون إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وحضور الإعلام والصحافة.





وقدم عدد من نجوم الوسط الفني اللبناني، أمس، العزاء والمواساة لفيروز، في نجلها الراحل زياد الرحباني، والذي رحل عن عالمنا صباح السبت الماضي، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على تقديم الدعم والمواساة لـ النجمة فيروز في رحيل نجلها كل من: عاصي الحلاني، وراغب علامة، وميريام فارس، والتونسية لطيفة، وماجدة الرومي وغيرهم من النجوم.

بينما توافد عدد كبير من الجمهور في مشهدٍ مهيب ومنذ ساعات الأولى في صباح أمس، إلى محيط مستشفى بخعازي خوري بمنطقة الحمراء في بيروت، لإلقاء النظرة الأخيرة على نعش زياد الرحباني قبل نقله إلى الكنيسة، رافعين صوره ولافتات تعبّر عن حبهم ووفائهم، مردّدين أشعاره وأغنيات والدته السيدة فيروز.