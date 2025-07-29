أعلن المنتج المصري هاني عبد الله انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل «وتر حساس»، استعداداً للعرض قريباً على شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتقدم غادة عادل دور البطولة في الجزء الثاني بدلاً من الفنانة إنجي المقدم إلى جانب طاقم العمل الجزء الأول ومنهم الفنان المصري محمد علاء، والفنانة المصرية هيدي كرم، والفنانة المصرية رانيا منصور والفنانة إلهام وجدى وآخرون.





وشارك هاني عبد الله، مجموعة من الصور عبر حسابه الشخصي بمنصة «فيسبوك»، مع طاقم العمل من أول يوم تصوير، وعلق قائلاً: «توكلنا علي الله انطلاق تصوير وتر حساس 2 من إنتاج المتحدة.. يارب التوفيق والنجاح».

وانضم في الجزء الجديد من مسلسل وتر حساس 4 شخصيات جديدة على الأحداث، كما انضم للعمل كل من كمال أبو رية، رانيا منصور، نبيل عيسى، إلهام وجدي بإلإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز.





وحقق الجزء الأول من مسلسل «وتر حساس»، نجاحات كثيرة وتفاعلاً مع الجمهور في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قام ببطولة الجزء الأول صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، وشاركهما كل من هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، لطيفة فهمي، هاجر عفيفي، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.