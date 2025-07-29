كشفت الفنانة التونسية لطيفة، مصير أعمالها الغنائية التي تعاونت فيها مع الموسيقار الراحل زياد الرحباني في ألبومها المنتظر، ما جعل الكثير يتساءل: هل ستخرج تلك الأعمال أم أنها لم تكتمل بعد؟

وحسمت لطيفة في تصريحات تلفزيونية، تلك التساؤلات، مؤكدة أنها انتهت من تسجيل جميع الأغاني الذي جمعتها مع الراحل زياد الرحباني في ألبومها المنتظر، لافتة إلى أنه كان من المفترض طرح الألبوم العام الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب أحداث الحرب بالسنوات الأخيرة في لبنان.

وقالت لطيفة في حديثها: «الألبوم انتهى تسجيله من فترة كبيرة، والتنازلات عندي، وكان المفروض يتم طرحه العام الماضي، ولكن الأوضاع مكنتش مناسبة بسبب أحداث البلاد».

وأشارت لطيفة إلى أن «زياد الرحباني قدم في الألبوم مجهوداً كبيراً، وتعاوني معه كان حلماً بالنسبة لي»، معلقة: «زياد عامل شغل كبير فيه وخسارته كبيرة، وكنت بحلم أغني من ألحانه من وأنا عندي 14 سنة».

وعلى جانب آخر، انهارت لطيفة خلال وجودها لتقديم واجب العزاء في الراحل زياد الرحباني حزناً على وفاته عن عمر ناهز الـ69 عاماً بعد صراع مع المرض.

واحتشد الآلاف من الجمهور وأقارب وزملاء ومحبي الراحل أمام المستشفى صباح أمس، قبل أن يشيع جثمانه إلى مثواه في كنيسة رقاد السيدة، في بلدة المحيدثة بكفيا.

واستقبلت فيروز وابنتها ريما عزاء نجلها الراحل، ومن أبرز الحضور، كارمن لبس، جوليا بطرس، ماجدة الرومي، نجوى كرم، هبة طوجي، السيدة اللبنانية الأولى نعمت عون، ريتا حايك، مارسيل خليفة، المطربة مادونا، راغب علامة، عاصي الحلاني، ميريام فارس، هبة طوجي وغيرهم من النجوم.