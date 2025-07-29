كشف المؤلف المصري محمد صلاح عزب، الصور الأولى من تحضيرات الفنان المصري أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد الذي يحمل اسم «سفاح التجمع»، المقرر انطلاق تصويره خلال أغسطس القادم.

وظهر الفيشاوي في الصور بإطلالة مستوحاة من شخصية القاتل في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سفاح التجمع»، الذي أرعب سكان منطقة التجمع الخامس في القاهرة، حيث كان يقدم دروسا في اللغة الإنجليزية عبر مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة لاستدراج الفتيات ومن ثم يقوم بإنهاء حياتهن.

ويمثل هذا العمل عودة الفيشاوي إلى الدراما التلفزيونية بعد 11 عاما منذ مسلسل «بدون ذكر أسماء» 2013، وأيضا لأدوار الإثارة والتشويق، متعاونا مع المخرج والمؤلف محمد صلاح العزب، والمنتج أحمد السبكي، في عمل سينمائي مستوحى من قصة حقيقية أثارت جدلا واسعا.

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم «بنقدر ظروفك»، وشاركه كل من الفنانة مي سليم، الفنانة نسرين طافش، الفنان محمد محمود، الفنانة عارفة عبدالرسول، الفنان محمود حافظ، الفنان طاهر أبو ليلة، وهو من تأليف وإنتاج سمير النيل، ومن إخراج أيمن مكرم.