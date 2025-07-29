بدأ الفنان ماجد المصري تصوير أول مشاهده في فيلم «السّت لما» بطولة الفنانة المصرية يسرا وعدد من نجوم الفن، وتأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب.

التحق المصري بأسرة العمل لتجسيد شخصية زوج الفنانة يسرا ضمن أحداث العمل ويواجهان العديد من المواقف الصعبة خلال حياتهما.

الفيلم من بطولة يسرا، ماجد المصري، درة، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، محمد أنور، كريم عفيفي، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، أحمد صيام، مي حسن، وعدد من ضيوف الشرف، وإنتاج ندى ورنا السبكي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول عدد من قضايا المرأة.

وتجسد يسرا في فيلم «السّت لما» شخصية دينا الكردي وهي إعلامية مؤثرة في الأربعينات، شخصية صارمة وعقلانية، ملامحها قوية، ونظراتها حادة، تُدير مركز صوت المرأة، وتقود النضال النسوي بحزم، تؤمن بقدرة المرأة على التغيير، لكنها تعاني من صدمة خفية تترك أثرها على علاقتها بالرجال.

وفي سياق مختلف، يعيش ماجد المصري حالة من النشاط الفني في السينما خلال الفترة الأخيرة، إذ يعمل حالياً على تصوير الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان»، ويشارك في بطولته إلى جانب عمرو يوسف وأسماء جلال وظافر العابدين، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، وآية سليم وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة وإخراج طارق العريان وتأليف أحمد حسني.

كما ينتظر ماجد المصري عرض فيلم «الغربان» بطولة الفنان المصري عمرو سعد والفنانة مي عمر في دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي خلال الفترة القادمة.