تستعد الفنانة شيري عادل للعودة إلى الساحة الدرامية من خلال بطولة حكاية «ديجافو» ضمن مسلسل «ما تراه ليس كما يبدو»، بعد غياب قصير أعقب مشاركتها الأخيرة في مسلسل «الوصفة السحرية».

وتبدأ شيري تصوير مشاهدها خلال أيام، بمشاركة عدد من النجوم، أبرزهم أحمد الرافعي، وعمرو وهبة، وهند عبدالحليم، في إطار درامي يغلب عليه الطابع الإنساني الغامض، حيث تطرح الحكاية تساؤلات حول العلاقات الزوجية وتشابكها النفسي والاجتماعي، وتعكس في طياتها فكرة أن الواقع لا يكون دائماً كما يبدو.

ويجري حالياً الانتهاء من الاستعدادات النهائية لانطلاق التصوير، بعد عدد من البروفات المكثفة لاستكشاف الشخصيات وتفاصيلها. الحكاية من تأليف وسيناريو وحوار نسمة سمير، وإخراج محمد خضر.

ويُعرض المسلسل، المكون من سبع حكايات مستقلة، عبر شاشة DMC خلال أغسطس، على أن تمتد كل حكاية خمس حلقات، ويشارك في كل منها فريق عمل مختلف، ضمن تجربة درامية جديدة من إنتاج كريم أبوذكري.

يُذكر أن آخر أعمال شيري عادل كان مسلسل «الوصفة السحرية» الذي عُرض في يونيو الماضي، وشاركت في بطولته نخبة من النجوم من بينهم إسلام جمال، وهيدي كرم، وعمر الشناوي، وهالة فاخر.