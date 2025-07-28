في ركن من أركان معرض ألوان الباحة بدار عوضة في الأطاولة تفيض لوحة بروح غائبة حاضرة، لوحة خطت فيها أنامل الفنان والخطاط الراحل سعيد لافي أثره الأخير؛ فكانت مشاركته كأنها رسالة وداع لم يكن يدري أنها ستكون ختام مسيرته مع الحرف والحياة.

شارك بخطه النابض بالإبداع في هذه اللوحة كما كان يفعل دوماً محباً للفن وفياً لهويته الجمالية مؤمناً بأن الحرف العربي ليس مجرد شكل بل رسالة وقيمة وامتداد لروح المكان والإنسان. وبعد الرحيل المفاجئ بقيت الحروف شاهدة عليه تنطق بجماله الداخلي قبل جمال حرفه.

وجع الفقد كبير لكن الحروف لم تترك فراغاً، حلت محله تحمل ملامحه وتروي سيرة من عاش للفن ومات وهو يخدمه. لم يكن مجرد خطاط بل كان سفيراً للوطن بحسن خلقه وطيب معشره، وكان دائم الابتسامة وحاضراً في كل مناسبة.

مثل الحرف داخل الوطن وخارجه، سخي بوقته وجهده وأخلاقه.

كان بحق خير سفير للخط العربي ولأخلاق الشاب السعودي في أدبه ودماثة خلقه وأمانته وتفانيه في تمثيل الوطن بأجمل صورة. رحل سعيد لافي لكنه ترك في قلوب من عرفوه نوراً لا يخفت وسيرة عطرة ستظل تروى كلما مر أحدهم أمام لوحة خطها يوماً بقلبه قبل يده.

رحمه الله رحمة واسعة وجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن وطنه وفنه وأخلاقه خير الجزاء.