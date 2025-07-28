شهد عزاء الموسيقار اللبناني الراحل زياد الرحباني لحظات إنسانية مؤثرة، إذ حرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء، وسط حضور فيروز وابنتها ريما الرحباني، في كنيسة رقاد السيدة ببلدة المحيدثة في كفيا-لبنان.

وكانت الفنانة جوليا بطرس أولى الحاضرات، وتوالى بعدها وصول نخبة من الفنانين، بينهم: هيفاء وهبي، مايا دياب، كارول سماحة، نجوى كرم، راغب علامة، كارمن لبّس، مارسيل خليفة، لطيفة، هبة طوجي وآخرون.

وخطفت الفنانة ماجدة الرومي الأنظار بلحظة مؤثرة، إذ دخلت في نوبة بكاء وانهيار أثناء تقديم العزاء، وقبّلت يد السيدة فيروز في مشهد لامس مشاعر الجميع، وتداولته وسائل التواصل بكثافة.

من أبرز لقطات العزاء أيضاً، المشهد الذي جمع فيروز بالفنانة نجوى كرم، إذ قدمت الأخيرة تعازيها بهدوء، قبل أن تطلب منها السيدة فيروز الجلوس إلى جوارها، في لحظة اتسمت بالاحترام العميق والإنسانية اللافتة.

وكان صباح اليوم قد شهد توافد مئات المشيعين، من محبي زياد الرحباني وزملائه وأقاربه، الذين اصطفوا أمام المستشفى لتوديع الجثمان بالورود والدموع، في وداع يليق باسم موسيقي استثنائي طبع في الذاكرة الفنية اللبنانية والعربية.