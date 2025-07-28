أطلق بنك التنمية الاجتماعية، اليوم، فعالية «بنك الفن 7»، ضمن المرحلة الثانية من مبادرة بنك الفن؛ الهادفة إلى الوصول لأكبر شريحة ممكنة من الفنانين التشكيليين السعوديين وممارسي العمل الحُر، لتمكينهم من عرض أعمالهم والتنافس على فرص اقتنائها من قِبل البنك، في إطار دعم المنظومة الثقافية الوطنية وتعزيز الاقتصاد الإبداعي.

وتُنفَّذ مبادرة «بنك الفن» بالشراكة بين بنك التنمية الاجتماعية والجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، وتشمل المرحلة الثانية اقتناء أعمال فنية لتزيين فروع البنك في سبع مدن رئيسة، بما يُرسّخ الهوية البصرية للمؤسسات بأسلوب معاصر.

وتأتي هذه المبادرة لدعم الصناعات الإبداعية، وامتداداً لمستهدفات «عام الحرف اليدوية 2025» الذي أطلقته وزارة الثقافة؛ لتسليط الضوء على التراث الحِرفي الوطني وتمكين ممارسيه.

وأكّد الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي التزام البنك بدعم القطاع الثقافي والإبداعي ضمن ثلاثة مسارات رئيسة تشمل اللوحات الفنية، الحِرفيات، المنسوجات، مشدداً على أهمية الشراكات المؤسسية في تحقيق الأثر المستدام، وحرص البنك على احتضان الطاقات الوطنية، وتوفير منصات مهنية للعرض والاقتناء، بما يدعم الاستدامة الاقتصادية للفنانين والحرفيين، ويعزز حضورهم في المشهد الثقافي محلياً ودولياً.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون خالد الباز أن المبادرة تُعد امتداداً لرؤية الجمعية في تمكين القطاع الإبداعي الوطني، وإبراز الفنون السعودية بوصفها مكوناً أساسياً من الهوية الوطنية بما يُسهم في تعزيز الاقتصاد الإبداعي، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأطلقت منصة «بنك الفن» عام 2022 كمبادرة نوعية من بنك التنمية الاجتماعية بالشراكة مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون؛ لتكون حاضنة رقمية للفنانين السعوديين وممارسي العمل الحُر، ومنصة احترافية لتسويق أعمالهم بما يواكب احتياجات الجهات الحكومية والخاصة، كما نجحت في دعم أكثر من 700 فنانٍ وحرفي سعودي العام الماضي.