شددت الفنانة السورية ميادة الحناوي على أهمية عدم تطرق وسائل الإعلام والسوشيال ميديا لحياة الفنان الشخصية، ففنه هو ملكٌ للجمهور، أما حياته فهي ملكه وليس من حق أحد التدخل بها أو اختراقها.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي: «أنا بعيدة تماماً عن السوشيال ميديا حتى لا أتأثر، لأنها مؤذية وتعطي طاقة سلبية كبيرة، والفنانين مبقاش فيه احترام بينهم وبين بعض، المفروض يحترموا تاريخ الفنان ويكون فيه محبة ويحافظوا على الشكل العام للفنان ولمسيرته».

وأعلنت ميادة عن إحياء حفل قريباً في مصر بدار الأوبرا، مشيرة الى محبتها الكبيرة لمصر وشعبها، وفضلها عليها خلال مشوارها الفني وتعاونها مع كبار الشعراء والملحنين المصريين، قائلة: «مصر هي أم الدنيا وأم الفن».

كما تطرقت خلال اللقاء إلى المنتج محسن جابر مالك شركة عالم الفن للإنتاج الغنائي، وعن المشوار الفني الذي جمعهما معاً منذ بداياتهما وذكرياتهما وألبوماتهما التي حققت أعلى نسب نجاح ومكاسب لشركته، موضحةً أنهما سيجهزان أرشيفاً قريباً يضم كل أغانيها.

وأضافت: «دائماً ما أبحث عن الأرشيف والأغاني الطربية على مدار الـ35 عاماً اللي عشتهم وأنا صغيرة. الناس مفكرة أني كبيرة في السن، واتحاربت كتير مع الأسف الشديد بسبب جمالي، ولكني فضلت بفضل ربنا ومحبة الناس وإصراري على الشيء إللي أنا أريد تقديمه وحفرت في الصخر واتعذبت، والحمد لله ربنا وفقني».