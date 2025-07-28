يحيي الرابر المصري مروان موسى وفرقة كايروكي حفلاً مشتركاً ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في 8 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم في الرياض.

ونشر حساب بنش مارك، الشركة المنظمة، بوستر الحفل، وكتب: «تقدر الآن تحجز تذكرتك لحفلة كايروكي والرابر مروان موسى ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر وي بوك. جهِّز نفسك لليلة ما تنسى، 8 من أغسطس - الرياض أبو بكر سالم».

وتُعَدُّ فرقة كايروكي من أبرز الفرق الموسيقية المصرية، وتميَّزت بأغانيها التي تمزج بين الواقع الاجتماعي والصوت الشبابي، وقدَّمت أعمالاً شهيرة مثل «السكة شمال»، و«ناس وناس»، واستطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية.

ويعتبر مروان موسى أحد ألمع نجوم الراب في العالم العربي، اشتهر بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين التراث والراب الحديث، وحقق نجاحات كبيرة بأغانٍ مثل «كوكب 7»، و«شيراتون»، وهذه الحفلة تمثِّل أول ظهور له على خشبة المسرح في السعودية، وسط ترقُّب كبير من جمهوره المحلي.