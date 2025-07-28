قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، حفظ الشكوى المقدمة من نقابة المهن الموسيقية ضد الكاتب الصحفي الناقد الفني طارق الشناوي، ومقدم البرامج خالد أبو بكر، والإعلاميتين مفيدة شيحة وسهير جودة، بشأن التناول الإعلامي في برامجهم ومداخلاتهم المذاعة بتاريخ 22 يوليو الجاري على قناة «النهار» لقرار النقابة الأخير بحق الفنان راغب علامة.

وصدر القرار بناء على توصية لجنة الشكاوى برئاسة وكيل المجلس الإعلامي عصام الأمير، وذلك بعد مراجعة دقيقة للمحتوى المعروض حيث تبين خلوه من أية مخالفات مهنية أو تجاوزات إعلامية.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الالتزام الثابت بحماية حرية الرأي والتعبير، في إطار من المسؤولية والمهنية، في ضوء ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته.

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية في وقت سابق اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الناقد الفني طارق الشناوي، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها خلال ظهوره في برنامج «الستات» عبر قناة النهار، التي وصف فيها قرارات النقابة بشأن الفنان راغب علامة بأنها «عشوائية وتفتقر إلى الدراسة والمنطق».

وأكد المستشار القانوني للنقابة المحامي أحمد مهنا أن الشناوي تجاوز حدود النقد المهني المشروع، واستخدم عبارات مسيئة وتهكمية بحق نقيب الموسيقيين وأعضاء مجلس النقابة، مشيراً إلى أن هذه التصريحات ترتقي إلى مستوى التشهير والسب العلني، وهو ما يعد جريمة وفقاً لأحكام قانون العقوبات المصري وقانون تنظيم الاتصالات.