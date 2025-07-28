أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا تقديم أغنية خليجية في ألبومها القادم.

وقالت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد حفلها في موسم جدة: «إذا بخبرك إنه عندي أغنية خليجية بألبومي بتصدق؟ اسمها «شتاء الرياض».. هي أول مرة بتجرأ قد ما حبيت اللحن وحبيت الكلام، قلت بدي أتقنها وأتعلم غنيها قد ما بقدر، ما راح أكون مثل عبدالمجيد عبدالله أو محمد عبده لأنه مني خليجية، بس بوعدكم إنه راح تحبوا الأغنية».

وعن وجود ديو محتمل مع فنان، أوضحت باختصار: «ديوتو هلا ما في».

وشاركت إليسا جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي بـ«إنستغرام» ونشرت صوراً من الحفل، وعلّقت: «هناك شيء مميز في جدة.. الناس والطاقة، بعض الليالي تترك أثراً، وهذه الليلة فعلاً كانت كذلك».

ونشرت مقطع فيديو يجمع أبرز لحظات الحفل وكتبت: «ما زلت أبحث عن الكلمات التي تصف شعوري على تلك المنصة، جدة غير فعلاً! شكراً على الحب الخالص والترابط الحقيقي، منحتموني ليلة لا تُنسى، آمل أن أراكم جميعاً قريباً».