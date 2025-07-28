شهدت مدينة الإسكندرية حدثًا ثقافيًا استثنائيًا، مساء الأحد، بمناسبة عيدها القومي، حيث افتتح وزير الثقافة المصري الدكتور أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسكندرية والفريق أحمد خالد، فعاليات مهرجان صيف الأوبرا 2025 للموسيقى والغناء، وسط حضور جماهيري تجاوز 4 آلاف مشاهد من أهالي المحافظة وزوارها.

أقيمت الفعاليات، التي نظمتها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لأول مرة داخل استاد الإسكندرية الرياضي، مقدمة تجربة فنية فريدة في أجواء مفتوحة.

وأكد وزير الثقافة، أن إقامة المهرجان في استاد الإسكندرية يمثل تجربة رائدة تتماشى مع رؤية الوزارة لتطوير آليات تقديم الفنون وتوسيع نطاق وصولها إلى الجمهور.

وأشار إلى أن اختيار هذا الموقع المميز سمح لشرائح متنوعة من الجمهور بالاستمتاع بعروض فنية راقية في بيئة مبهجة.

وأضاف: «نؤمن بأن الفنون ليست حكرًا على القاعات المغلقة، بل يجب أن تصل إلى الناس في كل مكان، في الساحات العامة والملاعب والحدائق، وأن تُقدم للجمهور المصري بشكل يليق بذوقه الرفيع ويُعزز من وعيه ووجدانه»، مشيرًا إلى أن مهرجان صيف الأوبرا هو إحدى ثمار هذه الرؤية، والسعي لتكرار التجربة في محافظات أخرى دعمًا للسياحة الثقافية وتعزيزًا لرسالة الفن في بناء الإنسان.

من جانبه، أعرب محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد، عن فخره باستضافة المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء 2025 في استاد الإسكندرية لأول مرة، واصفًا إياه بأنه تجربة فنية وثقافية غير مسبوقة تؤكد مكانة المدينة كمنارة للثقافة والحضارة.

وأكد التزام المحافظة بدعم المبادرات الثقافية التي تعزز الوعي المجتمعي وترسخ القيم الإيجابية، مشيدًا بالتعاون مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية في تقديم عروض تجمع بين الأصالة والحداثة وتستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.

واستهل الحفل بفقرة «شباب في شباب» التي قدمتها فرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا بإشراف المايسترو تامر غنيم وقيادة الدكتور محمد الموجي، تضمنت مجموعة من الأغنيات المحببة ذات الإيقاعات الكلاسيكية والمعاصرة، مثل: «على رمش عيونها»، «أول مرة تحب يا قلبي»، «سالمة يا سلامة»، «حرمت أحبك»، «عيناك ليالٍ صيفية»، «كل اللي لاموني»، و«زي العسل».

واختتمت الأمسية بحفل غنائي مميز للنجم إيهاب توفيق، قدم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه.

ويستمر المهرجان على مدار خمسة أيام من الأحد 27 إلى الخميس 31 يوليو 2025، ويتضمن برنامجًا فنيًا متنوعًا، ففي الإثنين 28 يوليو، يُقام حفل لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، يليه حفل للفنان أحمد جمال.

وفي الثلاثاء 29 يوليو، يُقدم عرض «شباب في شباب 2» بمشاركة مطربي الأوبرا محمد الخولي، فرح الموجي، ومحمد حسن، بقيادة المايسترو أحمد عامر، يعقبه حفل للفنانة ريهام عبد الحكيم.

أما الأربعاء 30 يوليو، فيشهد عرضًا لفريق وسط البلد، يليه حفل للفنان هشام عباس، ويُختتم المهرجان يوم الخميس 31 يوليو بحفل موسيقي للفنان خالد سليم، يسبقه عرض للموسيقار هشام خرما يتضمن مجموعة من مؤلفاته العصرية.