في لحظة استثنائية، ظهرت السيدة فيروز، أيقونة الغناء اللبناني، في مشهد وداع نجلها الفنان الكبير زياد الرحباني، الذي شُيّع جثمانه اليوم (الإثنين) من كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة بكفيا شمال شرق بيروت.





وشهدت مراسم التشييع حضوراً لافتاً من جمهور غفير، احتشد منذ الصباح أمام مستشفى خوري في منطقة الحمراء ببيروت، مرددين أغاني زياد الشهيرة، ومودعينه بالتصفيق والدموع قبل نقله إلى مثواه الأخير.





فيروز بدت متأثرة بشدة، في ظهور نادر أمام عدسات الكاميرات، ترافقها ابنتها ريما الرحباني، بينما خيّم الحزن على الأجواء وسط مشاركة عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.





ومن المقرر أن تُستقبل التعازي في كنيسة رقاد السيدة حتى السادسة من مساء اليوم، على أن يُستكمل العزاء غداً (الثلاثاء) في التوقيت ذاته.

وكان زياد الرحباني قد رحل مساء السبت عن عمر 69 عاماً، بعد صراع قصير مع المرض. ورغم الغياب، تبقى بصمته الفنية شاهدة على مدرسة فنية متفرّدة، تمزج بين الموسيقى العميقة، والنقد الاجتماعي اللاذع، والمسرح الجريء.

رحل زياد.. وبقيت ألحانه تتردّد في الذاكرة.