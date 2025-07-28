تحدثت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، عن علاقتها بطليقها المطرب المصري تامر حسني، مؤكدة أنهما تجمعهما علاقة صداقة رغم الانفصال، وقامت بمساعدته في اختيارات أغاني ألبومه الجديد الأخير.

وأكدت بسمة بوسيل خلال تصريحات إذاعية، أن تامر حسني فنان موهوب وتعلمت منه الكثير فأخذت مثل كورس مكثف معه في اختياراته للأغاني وكيفية الترويج لأعماله، لافتة إلى أنهما مرا بنجاحات كتيرة معاً وستظل تدعمه في مشواره الفني.

وقالت بسمة بوسيل في حديثها: «تامر حسني أضاف لي كثيرا وتعلمت منه لأنه شاطر وموهوب، أنا كنت عايشة مع الشخص ده وشايفة بيختار أغانيه إزاي، كأني أخدت كورس مكثف ومكنتش هعرف الحاجات دي غير لما شفت ده معاه».

وأضافت: «أنا كبرت مع تامر حسني ونضجت معاه، وهو أبو عيالي وخلاني أم، ودلوقتي إحنا مبسوطين إننا بقينا أصحاب جدًا، وإحنا مبنافسش بعض ولكننا بنكمل بعض واخترت معاه بعض الأغاني في ألبومه الجديد».

يذكر أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل كانت أعلنت في 27 أبريل الماضي، عن انفصالها بشكل رسمي عن تامر حسني بعد زواج دام 12 عاماً، وذلك عبر موقع التواصل «إنستغرام»، وكتبت قائلة: «وجعل بينكم مودة ورحمة.. ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر، وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير آمين يارب».