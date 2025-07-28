رد المطرب اللبناني وائل جسار، على الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية حول دخوله المستشفى وتركيبه دعامة بالقلب، وأيضاً حقيقة زواج ابنته من نجل المطرب اللبناني راغب علامة دون علم أسرتها، موجهاً رسالة لفضل شاكر.

وعبر مداخلة تلفزيونية، نفى وائل جسار شائعة دخوله المستشفى وتركيبه دعامة بالقلب، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وأحيا حفلاً غنائياً على مسرح جدة منذ يومين، متمنياً من الله أن يديم عليه نعمة الصحة.

وأوضح جسار: «ليه بتحبوا تكتبوا شائعات ممكن تأثر على زوجتي وأولادي؟ يشوفوها هيزعلوا.. ليه بتفكروا تعملوا ترند وريتش على حساب الفنانين؟».

وحسم وائل جسار شائعة زواج ابنته مارلين من نجل راغب علامة دون علم أهلها وهروبها من المنزل، مؤكداً أن كل تلك الأنباء عارية تماماً من الصحة، وأن ابنته ما زالت تدرس ولا تفكر في الزواج حالياً.

وأشار وائل جسار، إلى أنه تواصل مع راغب علامة حول شائعة زواج ابنته من نجله خالد، نافياً هذه الأقاويل وأنها «أحاديث لا يمكن أن يصدقها العقل، والبعض يعتقد أنني مثلما فعلت مع زوجتي من الممكن أن تفعل ابنتي الشيء نفسه».

وفي سياق آخر، علق وائل جسار على عودة المطرب اللبناني فضل شاكر للساحة الغنائية، مضيفاً أنه «سعيد بأعماله فهو قامة فنية كبيرة ومن الصعب ألا نراه على المسارح العربية، وما يحدث معه صعب للغاية عليه وعلى جمهوره».

وتابع وائل جسار: «ملقتش حد رافض رجوع فضل شاكر للغناء مرة تانية، وكلنا تحت القانون والقانون بياخد مجراه، وهو بيقول معملش حاجة يبقى حرام يتظلم، أنا من وجهة نظري بقول له سلم نفسك للقضاء اللبناني وهو قضاء نزيه وأنت هتاخد براءة بإذن الله، لأننا عارفين انك بريء».