سما المصري كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته على حساباتها الرسمية.
سما المصري كما ظهرت في الفيديو الذي نشرته على حساباتها الرسمية.
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أعلنت الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري ارتداء الحجاب بشكل دائم، مطالبة متابعيها وجمهورها بحذف جميع صورها دون حجاب.

وظهرت المصري في مقطع فيديو عبر حسابها على «تيك توك» فاجأت من خلاله متابعيها بقرار ارتدائها الحجاب بشكل دائم وإعلان توبتها إلى الله، قائلة: «أي حد معاه فيديو ليا بشعري يمسحه، وأنا هقفل كل أكونتاتي وهمسح كل حاجة بشعري، أنا بتعذب وخلاص لبست الحجاب وتوبت، أنا بقيت بحس إن فلوسي كلها مش حلال، أنا تعبانة.. ادعوا لي أطلع من اللي أنا فيه عشان خسرت نفسي.. شيطاني كان غالبني وكل يوم أقول مش هغلط وكنت بغلط».

وفي وقت سابق، شاركت سما المصري متابعيها عبر «إنستغرام» صوراً لها بالحجاب، وعلقت عليها: «تصدقوا بالله، أنا نفسي ألبس الحجاب موت بس خايفة على الحجاب مني، الحجاب دا حاجة طاهرة أوي وخايفة عليه من شيطاني ادعوا لي ربنا يهديني له».

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