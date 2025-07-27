نفت الفنانة السعودية أسيل العمران إجراء عمليات تجميل خلال الفترة الماضية.

وأكدت في فيديو نشرته على حسابها على سناب شات أن انتفاخ وجهها لم يكن بسبب عمليات التجميل بل نتيجة لخضوعها لإجراء طبي لتجميد البويضات، ما استدعى تناولها كميات كبيرة من الهرمونات، أدت إلى تغير بسيط في ملامحها وظهورها بوجه منتفخ خلال الأيام الماضية.

وأضافت: «انتهيت من الإجراء، وكان مهرجان الجونة السينمائي بعده بعدة أيام، وذهبت إليه وأنا أعاني من آثار الهرمونات ووجهي منتفخ، وفوجئت بهذه الكمية من التعليقات التي وصلتني».

كما كشفت بعض التعليقات السلبية التي تلقتها من أشخاص اعتقدوا أنها خضعت لعملية تجميل، مشيرة إلى أن بعض هذه التعليقات تركزت على عبارات مثل: «وجهك من قبل أحلى»، «كلكم صايرين شبه بعض».