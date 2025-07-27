تعرض صالات السينما الفيلم السعودي «قشموع» الشهر القادم.

وكشف أحد أبطال الفيلم الفنان سعيد صالح موعد عرضه بدور السينما السعودية، والذي سيكون بتاريخ 7 أغسطس 2025.

ونشر صالح بوستر الفيلم، والذي كتب فيه: «البوستر الرسمي لفيلم قشموع يعرض يوم 7 أغسطس في جميع السينمات بالسعودية، خلكم جاهزين لكوميديا من نوع آخر، بطولة محمد الراشد - محمد الجبرتي - سعيد صالح - أصايل محمد - سالم الخزيم - نواف السليمان - بدر محسن - بيومي فؤاد، إخراج: معتز التوني، تأليف: محمد الراشد - محمد عجيلة، توزيع: شاشة 9 – تريو».

وتدور أحداث «قشموع» حول شاب يقع في مشكلات متنوعة ويحاول البحث عن حلول مناسبة لها، لكن يقف الحظ ضده دائماً، ويحاول جاهداً إرضاء والدته وأبناء منطقته الذين لم يسلموا منه، حتى تكون له قيمة في مجتمعه، ورغم جميع الإحباطات إلا أنه دائماً يجتهد ليغير هذا الواقع، وتتوالى الأحداث.