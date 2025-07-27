أجرت الفنانة المصرية أنغام، عملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في البنكرياس، بعد سلسلة من الفحوصات الطبية التي كشفت وجود الورم أخيراً. وبحسب مصادر مقربة، فإن الجراحة تمت بنجاح في أحد المستشفيات المتخصصة، وتخضع أنغام حالياً لمراقبة طبية مكثفة إلى حين ظهور نتائج تحليل الورم لتحديد إن كان حميداً أم خبيثاً.الجمهور أبدى قلقاً واسعاً على الحالة الصحية للفنانة، حيث تصدّر وسم #أنغام قوائم التفاعل على منصات التواصل، وسط دعوات بالشفاء ومساندة واسعة من جمهورها وزملائها في الوسط الفني. أنغام التزمت الصمت حيال تفاصيل مرضها، فيما اكتفى فريقها الإعلامي بتأكيد نجاح العملية ودعوة الجمهور إلى انتظار التحديثات الطبية الرسمية.وتُعد أنغام واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في الوطن العربي، وقدّمت أخيراً سلسلة حفلات ناجحة، ما جعل خبر الجراحة مفاجئاً ومقلقاً لمحبيها.