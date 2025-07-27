أعلنت أسرة الموسيقار والفنان اللبناني الراحل زياد الرحباني، نجل الفنانة فيروز، عن موعد جنازته المقررة الإثنين القادم 28 يوليو، في كنيسة رقاد السيدة، وسط حزن واسع يخيّم على محبيه في لبنان والعالم العربي.

وأوضح بيان صادر عن العائلة أن العزاء سيُستقبل في صالون الكنيسة نفسه، بدءاً من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، أي قبل مراسم الدفن.

ويُعد زياد الرحباني أحد أبرز رموز الموسيقى والمسرح في العالم العربي، وترك بصمة لا تُنسى بأعماله الجريئة والمختلفة، وموسيقاه التي مزجت بين الأنماط الغربية والشرقية بأسلوب فريد. كما حقق تعاونات خالدة مع والدته فيروز، وارتبط اسمه بالإبداع والتجديد في الأغنية العربية.

وقد نعت نقابة المهن الموسيقية في مصر الراحل، مؤكدة أن الفن العربي فقد برحيله قامة استثنائية ومبدعاً متجدداً أسهم في إثراء الموسيقى والمسرح لعقود.