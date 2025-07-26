في أول ردّ له على الشائعات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، نفى الفنان اللبناني وليد توفيق في تصريح خاص إلى «عكاظ» ما تردد عن تدهور حالته الصحية ودخوله المستشفى، مؤكداً أنه بخير تماماً ويعيش حياته بشكل طبيعي.

وقال توفيق: «أتمتع بحالة صحية جيدة، ولم أعانِ أي وعكة صحية كما قيل، الشائعة سخيفة وأزعجتني»، مشيراً إلى أنه تلقى سيلاً من الاتصالات من أصدقائه ومحبيه وزملائه للاطمئنان عليه، ما يعكس محبة الناس وخوفهم عليه.

وكان توفيق قد أحيا أخيرا حفلا غنائيا كبيرا في أحد منتجعات الساحل الشمالي بمصر، قدّم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته مثل: «بهية»، «كبرت البنوت»، و«عمار يا مصر»، إضافةً إلى روائع أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ما أكّد حضوره القوي على الساحة الفنية رغم مرور عقود على بداياته.

وفي سياق منفصل، علّق توفيق على الجدل الدائر حول «لقب صوت مصر»، قائلاً: «لا أحب التصنيفات.. مصر غنية بأصوات عظيمة مثل شيرين، أنغام، وآمال ماهر، وكل فنان له بصمته وجمهوره». وأضاف أن آمال ماهر وجورج وسوف قدّما أغاني أم كلثوم بشكل مميز جعلها تصل إلى جيل الشباب، معتبراً ذلك نجاحاً لا يرتبط بلقب، بل بروح الفن.

بهذا التصريح، يضع وليد توفيق حداً للشائعات، ويذكّر جمهوره بأنه حاضر بصوته وفنّه، بعيداً عن منصات الشائعات وأخبار الزيف.