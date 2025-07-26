أحيا المطرب العراقي الكبير كاظم الساهر، حفلاً غنائياً ضخمًا، مساء أمس (الجمعة) في مدينة العلمين الجديدة بمصر، وذلك يعد أول حفلاته وظهور له بعد أيام من خروج شائعات وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ورفع حفل كاظم الساهر شعار «كامل العدد»، واستقبل الجمهور الحفل، الذي أقيم لصالح إحدى شركات العقارات الكبرى بحماس وترحاب كبير للقيصر، الذي يترك بصمة مميزة في قلوب محبيه بأغانيه.

وقدم «الساهر» خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه التي أحبها الجمهور المصري وتفاعل معها بالتصفيق والغناء، ومنها «هل عندك شك؟، كون أحبك، زيدني عشقا»، وغيرها من الأغاني.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم الفنانة نيللي كريم، ماجد المصري، نورهان، محمد فراج، بسنت شوقي، طارق علام، سهير شلبي، كابتن عصام الحضري، كابتن محمد بركات، الإعلامي رامي رضوان، فيفي عبده، وغيرهم من المشاهير.

وكان رد وسام، نجل كاظم الساهر، على شائعات وفاة والده التي اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي سابقاً، حيث نشر صورة تجمعه بوالده ليطمئن الجمهور على الوضع الصحي لوالده.

وظهر كاظم في الصورة وهو يجلس برفقه نجله في السيارة، وهو بحالة صحية جيدة ويمارس حياته بشكل طبيعي، ما يحسم جدل تلك الشائعات.