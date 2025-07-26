في ليلة استثنائية تزينت بها سماء الرياض، عاش جمهور العاصمة أمسية من الطرب والفرح مع النجم المصري عمرو دياب، الذي قدّم واحدة من أضخم حفلاته على مسرح أبو بكر سالم ضمن فعاليات كأس العالم للألعاب الإلكترونية، وسط حضور جماهيري غفير وتفاعل استثنائي رسم لوحة فنية لا تُنسى.

افتتحت الأمسية الـDJ اللبنانية كلوي بمقطوعات موسيقية ألهبت حماس الجمهور ومهّدت لأجواء مميزة، لتزداد لحظة الترقب عند صعود الهضبة إلى المسرح وسط صيحات الحاضرين الذين استقبلوه بحفاوة بالغة.

عمرو دياب عبّر عن سعادته الكبيرة بالعودة للرياض، قائلاً للجمهور:

«أنا دايمًا سعيد وأنا معاكم في السعودية، كل مرة أشوفكم فيها بحس إني بين أهلي وأحبابي، وإن شاء الله الليالي الجاية تكون أجمل وأجمل».

وخلال الحفل قدّم الهضبة باقة من أبرز أغنياته التي رددها معه الجمهور بحماس، إلى جانب أحدث أعماله التي أشعلت الأجواء وحولت المكان إلى ساحة من الفرح والرقص. التفاعل الكبير للجمهور كان لافتًا، حيث علت أصواتهم مرددين كلماته في مشهد عكس محبته الراسخة في قلوبهم.

واختتمت الأمسية وسط تصفيق حار وهتافات لا تتوقف، في ليلة أعادت تأكيد المكانة الفريدة التي يحتلها عمرو دياب لدى جمهوره السعودي والعربي، وسُجّلت كواحدة من أبرز محطات الفعاليات العالمية المقامة في العاصمة الرياض.