كشف فريد بو سعيد نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الفنان اللبناني والموسيقار زياد الرحباني، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ 69 عاماً، مؤكداً أن الراحل توفي بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب محترفي الموسيقى والغناء بلبنان في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إنه رحل عن عالمنا نتيجة أزمة قلبية مفاجئة بعد تدهور حالته الصحية بالفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه يعاني من مشاكل صحية في الكبد منذ فترة ودخل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى ببيروت.

وأوضح فريد بو سعيد أن الراحل تلقى العديد من العلاجات لكي يتخطى تلك الأزمة الصحية إلا أن قضاء الله حان وتوفي بمنزله الخاص في لبنان.

وأضاف فريد بو سعيد أن الراحل ابتعد في السنوات الأخيرة عن الظهور في الإعلام أو المناسبات أو التواجد أيضاً بأعمال جديدة له، لافتًا إلى أن الأسرة لم تستقر على موعد الجنازة حتى الآن.

ويُعد زياد الرحباني، نجل الأسطورة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ونشأ في بيئة فنية متميزة سرعان ما انطلق منها ليؤسس أسلوبه الخاص الذي يمزج بين العمق الفني، والفكاهة السوداء، والنقد السياسي الجريء، حتى أصبح واحدا من أبرز الفنانين المجددين في الموسيقى العربية والمسرح السياسي الساخر.