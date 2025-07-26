فُجع الوسط الفني والثقافي العربي، اليوم، بنبأ وفاة الفنان والموسيقي اللبناني الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز، عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد مسيرة استثنائية أثرت وجدان العالم العربي.

وأعلنت مصادر إعلامية لبنانية خبر وفاة الرحباني، الذي يُعدّ من أبرز رموز التجديد الموسيقي والمسرحي في المنطقة، والذي ترك بصمته الفريدة في وجدان الأجيال.

ولد زياد عام 1956، وهو الابن البكر للسيدة فيروز والراحل عاصي الرحباني، وورث عن عائلته العبقرية الفنية، لكنه رسم لنفسه طريقًا خاصًا، جمع فيه بين السخرية السياسية، والهمّ الاجتماعي، والعمق الموسيقي الأصيل.

من أشهر أعماله: بالنسبة لبكرا شو؟، نزل السرور، فيلم أمريكي طويل، وغيرها من المسرحيات الغنائية الخالدة.

برحيله، تخسر الساحة الفنية العربية قامة فكرية وإبداعية نادرة، وتخفت واحدة من أعذب الأصوات التي ترجمت وجع الناس، وصاغت واقعهم بنغمة وجرأة.

ولم تُصدر عائلته بيانًا رسميًا حتى الآن، في حين عمّت مشاعر الحزن والأسى مواقع التواصل الاجتماعي، مع موجة نعي واسعة من الجمهور والفنانين والمثقفين في مختلف أنحاء العالم العربي.