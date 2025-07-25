كشفت الفنانة المصرية أنغام خضوعها لعملية جراحية دقيقة لاستئصال ورم في البنكرياس بأحد المستشفيات المتخصصة في العاصمة الألمانية برلين.

وتتلقى أنغام حالياً الرعاية الطبية داخل وحدة العناية المركزة، حيث من المقرر أن تخضع لفحوصات إضافية لتحديد طبيعة الورم بدقة قبل مغادرتها المستشفى.

وفي أول ظهور لها بعد الجراحة، نشرت أنغام عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام» صورة من داخل المستشفى عقب خروجها من غرفة العمليات، طمأنت من خلالها جمهورها وطلبت منهم الدعاء.

وكانت شائعات قد انتشرت أخيراً حول إصابة أنغام بسرطان الثدي وسفرها للعلاج بالخارج، ما أثار قلق محبيها، إلا أن المكتب الإعلامي للفنانة نفى ذلك في بيان رسمي، مؤكداً أن رحلتها لألمانيا مرتبطة بإجراء فحوصات وجراحة متعلقة بالبنكرياس فقط.

ورغم الأنباء المتداولة عن حالتها الصحية، فاجأت أنغام جمهورها قبل أيام قليلة بإحياء حفل فني بالمتحف المصري، حيث تألقت على المسرح وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها، وسط تفاعل لافت من الحضور الذين وصفوها بـ«الفنانة الصلبة»، و«رمز القوة والالتزام الفني».