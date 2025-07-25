أحيا النجمان اللبنانيان إليسا ووائل جسار حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» بمدينة جدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2025، وسط حضور جماهيري كامل العدد وتفاعل لافت من الحضور.

وخلال الحفل، أعربت إليسا عن سعادتها بالوقوف مجدداً أمام الجمهور السعودي، وقالت في كلمتها على المسرح: «فخورة بوجودي وسطكم في عروس البحر الأحمر، جدة. وأتمنى أن نقضي سوياً ليلة لا تُنسى، كما عوّدتموني دائماً».

وقدّمت إليسا باقة من أبرز أغانيها التي أحبها الجمهور ورددها معها، منها: «ذنبي أنا»، «أنا وبس»، «أجمل إحساس»، و«عايشة حالة حب»، وسط أجواء مفعمة بالحماسة والمشاعر.

فيما افتتح الفنان وائل جسار الحفل بفقرة طربية مميزة قدّم خلالها مجموعة من أنجح أعماله، مثل: «غريبة الناس»، «ظروف معنداني»، «بتوحشيني»، و«نخبي ليه»، إضافة إلى مفاجأتين أذهلتا الحضور، حيث غنى رائعة كوكب الشرق «ألف ليلة وليلة»، و«خسرت كل الناس» لسلطان الطرب جورج وسوف، وسط تصفيق حار وتفاعل كبير.

يُذكر أن إليسا كانت قد شاركت أخيراً في الموسم الرمضاني الماضي بتقديم تتر مسلسل «وتقابل حبيب»، بطولة ياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه.