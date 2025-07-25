كشف نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل أنه لن يستمر في منصبه، مؤكداً أن الدورة الحالية ستكون الأخيرة له في النقابة.

وأكد مصطفى كامل خلال استضافته في برنامج «كلام الناس» أنه أسس القواعد الصحيحة للعمل داخل نقابة المهن الموسيقية خلال فترة توليه، لذلك لن يترشح في الانتخابات المقبلة.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية: «دي آخر دورة ليا في النقابة وطول الفترة دي أنا أسست صح، وبكملها احتراماً للجمهور وللأعضاء اللي وثقوا فيا».

كما تحدث مصطفى كامل عن الأزمة الأخيرة للفنان اللبناني راغب علامة، وما أثير حول بيان منعه من الغناء في مصر، وأوضح أن راغب علامة تواصل معه عقب القرار لحل الأزمة، ولكنه تفاجأ بتصريحاته الأخيرة بانتقاد القرار والنقابة «وهذا يعد تجاهلاً لقرارات الدولة».

وأضاف كامل: «بعد ما اتكلمت مع راغب اتفقنا ننهي الأمر، وبعت لي رسالة فويس فيه كل الاعتذارات بسبب اللي حصل، ولكن حد قاله متسكتش يا راغب وطلع تاني يوم بيقول أنا زعلان من النقابة، لا النقابة صاحبة حق».

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت أخيراً قراراً رسمياً بإيقاف الفنان اللبناني راغب علامة عن الغناء داخل مصر، واستدعائه للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ«السلوك المشين» في حفله الأخير بالساحل الشمالي.