رحل كينيث واشنطن، آخر أفراد الطاقم الرئيسي في مسلسل «أبطال هوغان»، عن عمر 89 عاماً، بعد مسيرة امتدت بين التلفزيون والتعليم.

وتوفي الممثل الأمريكي، عن عمر يناهز 89 عاماً، بعد عقود من الحضور الفني المتنوع، بوصفه آخر أعضاء طاقم التمثيل الرئيسي في المسلسل الكوميدي الأمريكي الشهير Hogan’s Heroes، الذي عُرض على شبكة CBS بين عامي 1965 و1971.

وكان واشنطن قد انضم إلى العمل في موسمه الأخير، مجسداً شخصية الرقيب ريتشارد بيكر، ليحل محل الممثل إيفان ديكسون. ورغم ظهوره المتأخر، فإنه ظلّ الوحيد الباقي على قيد الحياة من طاقم المسلسل الأصلي، بعد وفاة جميع زملائه خلال العقود الماضية.

واشتهر واشنطن خلال الستينات والسبعينات كوجه مألوف على شاشة التلفزيون الأمريكي، إذ شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية والكوميدية، من أبرزها: ستار تريك، أحلم بجيني (I Dream of Jeannie)، أبنائي الثلاثة (My Three Sons)، ماركوس ويلبي، دكتور في الطب (Marcus Welby, M.D.)، وآدم-12.

كما كان له حضور في السينما، من خلال مشاركته في فيلم الخيال العلمي الشهير Westworld الذي عُرض عام 1973، إلى جانب أدوار لافتة في مسلسلات مثل: عرض بول ليند، والملفات الفيدرالية، وقصة بوليسية، وملفات روكفورد.