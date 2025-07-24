يترقب جمهور الدراما الخليجية عرض المسلسل السعودي «عايشين معانا»؛ نظراً لقصته التي تجمع ما بين الغموض والخيال في إطارٍ اجتماعي محلّي.

ومن بين العوامل التي حمّست جمهور الدراما ورفعت سقف توقعاتهم لهذا المسلسل، هو حبكته الغامضة التي تتخللها أجواءٌ مشوّقة؛ إذ تدور قصة المسلسل حول عائلة «أنس»، التي ما إن تنتقل إلى العيش بالمجمع السكني العصري؛ حتى تبدأ سلسلة من الأحداث الغريبة والتجارِب الخارجة عن المألوف. سرعان ما تكتشف العائلة أن هذا المكان يُخفي وراء واجهته الحديثة عالماً موازياً، مأهولاً بكائنات غير مرئية «الجنّ»، يؤدون مهمة غامضة أوكلت إليهم منذ قرون.

وتتشابك الخيوط بين الواقع والماورائيات، في حبكة مثيرة تطرح أسئلة مصيرية هل يمكن للبشر والجن أن يتعايشوا؟ أم أن المواجهة حتمية؟ المسلسل يأخذ المشاهِد في رحلة مشحونة بالتوتر والغموض؛ حيث كلّ زاوية قد تُخفي سرّاً، وكلّ همسة قد تكون رسالةً من عالم آخر.

ومن بين العوامل التي ساهمت في تميُّز مسلسل «عايشين معانا» أنه ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يقع في 10 حلقات.

يضم «عايشين معانا» نخبة من أبرز الوجوه التمثيلية الخليجية؛ مما يضفي على العمل ثقلاً فنياً، ويعزز من جاذبيته للجمهور، ويشارك في البطولة كلٌّ من: خالد صقر، فاطمة الشريف، مهند الصالح، أحمد الكعبي، جبران الجبران، عبدالرحيم الشربجي، إلى جانب سعيد صالح، عائشة كاي، سماح زيدان، فهد المطيري، أغادير السعيد، ومصعب المالكي.