حرصت الفنانة المصرية يسرا على إحياء الذكرى السادسة لرحيل والدتها، بكلمات مؤثرة، معربة عن اشتياقها وحنينها لوالدتها.

وشاركت يسرا صورة جمعتها بوالدتها الراحلة عبر حسابها الشخصي بمنصة «فيسبوك»، وقالت: «6 سنين على فراقك يا أمي ولسه فراقك سايب فراغ كبير في حياتي، مفيش أي حاجة ممكن تعوض وجودك.. مكملة ببركة دعائك وربنا يصبرني على فراقك يا أغلى ما في الدنيا».

وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، وأضافت: «ربنا يجمعنا في الفردوس الأعلى ويرحمك ويسكنك فسيح جناته، فضلاً وليس أمرا، برجاء قراءة الفاتحة لأمي وكل أحبابنا اللي فارقونا».

من جهة ثانية، شرعت يسرا في تصوير فيلمها الجديد «الست لما»، خلال الفترة الماضية في أحد الاستوديوهات بالقاهرة.

وتقدم يسرا في فيلم «الست لما» شخصية امرأة قوية تتصدى خلال الأحداث لمظاهر العنف الذكوري ضد المرأة، بما في ذلك التحرش والإساءة النفسية والجسدية التي تتعرض لها النساء من بعض الرجال، ومن ثم تتوالى الأحداث في إطار اجتماعي.

وتضم قائمة أبطال فيلم «الست لما»، بجانب يسرا، كلاً من ياسمين رئيس، درة، عمرو عبدالجليل، انتصار، دنيا سامي، محمد جمعة، محمود البزاوي، رانيا منصور، محمد أنور، وعدداً من ضيوف الشرف منهم: حمدي الميرغني، وأحمد صيام، والعمل من إنتاج ندى السبكي ورنا السبكي، وإخراج خالد أبو غريب، تأليف كيرو أيمن ومصطفى بدوي.