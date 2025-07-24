أكد الفنان التركي بوراك أوزجيفيت «الذي جسد شخصية المؤسس عثمان في المسلسل التركي الشهير»، بأن الوداع شجاعة عظيمة.

وفي أول تعليق له على أنباء انسحابه من مسلسل قيامة عثمان في جزئه السابع، قال عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: «أود أن أودّع جمهورنا بكلمات شكر، رداً على كل من حاول التقليل من 6 سنوات من الشغف والتعب نلتقي في قصص جديدة قريباً».

وظهر بوراك أوزجيفيت بلوك مختلف تماماً، بعدما حلق لحيته التي أطالها خصيصاً لتجسيد شخصية «عثمان بك» في المسلسل، وعلّق بوراك على صورته باللوك الجديد عبر «إنستغرام» قائلاً: «العطلة تبدأ».

ووفقاً للتقارير الصحافية، فإن السبب وراء هذا القرار يعود إلى طلب بوراك الحصول على أجر قدره 4 ملايين ليرة تركية عن كل حلقة، ما أدى إلى خلافات مع الجهة المنتجة، وانتهى الأمر بانفصال الطرفين.

وتشير معلومات من كواليس المسلسل إلى أن الموسم الجديد سيشهد انتقال الأحداث إلى فترة أورخان بك ابن عثمان، ومن المتوقع عرض مشاهد لـ«عثمان» في مرحلة الشيخوخة.