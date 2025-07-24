في لحظة درامية أثارت ضجة واسعة، تعرضت النجمة العالمية ليدي غاغا لحادثة سقوط مفاجئ خلال حفلها الغنائي ضمن جولتها الموسيقية «The Mayhem Ball Tour»، مساء السبت الماضي، في قاعة T-Mobile Arena بمدينة لاس فيغاس، أثناء أدائها أغنية «Vanish Into You» من ألبومها الجديد «Mayhem».

وكانت ليدي غاغا، البالغة من العمر 39 عاماً، تتفاعل بحماس مع الجمهور عندما حاولت تعديل معدات أحد المصورين الذين فقدوا توازنهم أثناء مغادرتهم المسرح، وفي أثناء حركتها السريعة، تعثرت وسقطت بالقرب من الصفوف الأمامية، ما أثار صدمة الحاضرين، لكن النجمة، المعروفة بجرأتها وعفويتها، نهضت بمساعدة طاقمها وسط تصفيق حار من الجمهور، لتواصل أداءها بالطاقة المعهودة نفسها دون أي تردد.

وانتشرت لقطات السقوط بسرعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث التقطها معجبون في مقاطع فيديو قصيرة، أظهرت غاغا وهي تبتسم بعد السقوط وتوجه كلمات مازحة للجمهور: «حسناً، هذه الفوضى جزء من العرض!»، في إشارة إلى عنوان جولتها «Mayhem Ball»، وأثارت المقاطع، التي حصدت ملايين المشاهدات على منصات مثل «إكس» و«تيك توك»، إعجاب المعجبين بقدرة غاغا على تحويل لحظة محرجة إلى جزء من سحر أدائها المسرحي.

وتعد جولة «The Mayhem Ball Tour»، التي انطلقت في 16 يوليو، واحدة من أضخم الجولات الموسيقية لهذا العام، حيث تروج لألبوم غاغا السابع «Mayhem»، الذي صدر في مارس الماضي وحقق نجاحاً تجارياً ونقدياً بفضل أغانٍ مثل «Disease» و«Die with a Smile» بالتعاون مع برونو مارس.

وتشمل الجولة محطات عالمية في مدن مثل سياتل، نيويورك، تورنتو، باريس، لندن، وصولاً إلى اليابان، حيث ستختتم في يناير 2026، وتُعرف غاغا بعروضها المسرحية المبتكرة، التي تجمع بين الأزياء الغريبة، والرقصات المعقدة، والمؤثرات البصرية المذهلة.

هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها ليدي غاغا موقفاً غير متوقع على المسرح، ففي عام 2019 تعرضت لحادثة سقوط أخرى خلال حفل في لاس فيغاس عندما حملها أحد المعجبين وسقط معها، لكنها أكملت العرض بالروح نفسها.

وتضاف الحادثة الأخيرة إلى سلسلة مواقف مشابهة لنجوم آخرين أخيراً، ففي يونيو 2025، تعلقت بيونسيه في الهواء خلال عرض في تكساس بسبب خلل في منصة متحركة، لكنها واصلت الغناء بعد إنقاذها، موجهة كلمات ملهمة لجمهورها: «إذا سقطت يوماً، فأنا متأكدة أنكم ستلتقطونني»، كما واجهت كاتي بيري موقفاً مشابهاً في أستراليا في مايو، حيث كادت تسقط من دعامة معدنية على شكل فراشة، لكن تدخل الفريق التقني حال دون إصابتها.