كشف الفنان المصري أحمد الفيشاوي كواليس تعاقده على تقديم مسلسل جديد بعنوان «سفاح التجمع»، والذي يمثل عودته للدراما التلفزيونية بعد 11 عاماً منذ مسلسل «بدون ذكر أسماء» عام 2013.

وأكد الفيشاوي، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أنه تحمس لمسلسل «سفاح التجمع» فور العرض عليه لأنه وجد أنه عمل فني متكامل ومختلف عما قدمه من قبل، لافتاً أن الجمهور سيتفاجأ بـ«لوك» مظهره في العمل.

وأوضح الفيشاوي أنه يعكف الفترة الحالية على التحضيرات النهائية للمسلسل للوقوف على الخطوط النهائية للعمل، وجارٍ التعاقد مع باقي فريق العمل كي يبدأ التصوير في بداية أو نصف شهر أغسطس القادم.

ورداً على تقديم السيرة الذاتية للقضية الشهيرة لـ«سفاح التجمع»، أردف الفيشاوي أن المسلسل لا يتناول السيرة الذاتية لـ«سفاح التجمع» غير أنه استوحى بعض التفاصيل من القضية الشهيرة.

وعلى جانب آخر، ينتظر الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ورد ريحان»، الذي يجمعه برانيا يوسف، وهو من نوعية أعمال السيكودراما، ومن تأليف محمد أشرف، وإخراج محمد نبيل صابر.

ويعد فيلم «بنقدر ظروفك»، آخر أعمال أحمد الفيشاوي السينمائي، وكان الفيلم من بطولته رفقة كل من مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، وهو من تأليف وإنتاج سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.