أكدت الفنانة المصرية المعتزلة أميرة فراج طلاقها رسمياً من الفنان المصري أحمد فهمي، وذلك بعد زواج استمر 28 عاماً، أثمر عن طفلين هما عمر وحسن.

وقالت أميرة فراج في تصريح خاص إلى «عكاظ» إن الانفصال حدث بكل هدوء واحترام متبادل بينهما منذ مدة قريبة، مضيفة أنه لا تزال تجمعها علاقة طيبة بطليقها أحمد فهمي، خصوصاً أن لديهما اثنين من الأبناء في مرحلة الشباب.

ورفضت أميرة فراج كشف سبب الانفصال عن طليقها أحمد فهمي، وفضلت أن يكون بعيداً عن الإعلام، مطالبة الجميع بالدعاء بالتوفيق لكل منهما في حياته العملية والشخصية.

يذكر أن أحمد فهمي تزوج من أميرة فراج عام 1997، بعد قصة حب استمرت عدة سنوات، حيث تعرفا على بعضهما في سن مبكرة، حيث كانت أميرة تتردد على دار الأوبرا المصرية في الوقت الذي كان قد بدأ فهمي احتراف العزف والغناء، ونشأت بينهما قصة حب رومانسية، ليتقدم فهمي بعدها لخطبتها ويتزوجها بعد 4 أعوام من الخطوبة.

ويعد مسلسل «في لحظة» آخر أعمال أحمد فهمي في موسم دراما رمضان الماضي 2025، وشاركه العمل كل من ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، صفاء الطوخي، نور محمود، أحمد ماجد، عماد رشاد، يوسف عثمان، جالا هشام، آيسل رمزي، سارة الشامي، يوسف وهبي، تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد.