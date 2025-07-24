أعلن الفنان المصري شريف منير، تعاقده على تقديم مسلسل جديد، المقرر عرضه في دراما رمضان القادم لعام 2026، والعمل من إنتاج تامر مرسي.

وشوق شريف منير، الجمهور ومتابعيه بصورة من كواليس تعاقده على مسلسله الرمضاني الجديد رفقة المنتج تامر مرسي، مؤكدًا أن العمل سيشهد العديد من المفاجآت.

وكتب شريف منير، عبر حسابه الشخصي على منصة «فيسبوك»: «بحمد الله تم التعاون بيني وبين شركة سينرجي والمنتج المتميز تامر مرسي، على بطولة عمل من العيار الثقيل.. انتظرونا إن شاء الله في رمضان 2026».

يُذكر أن آخر ظهور درامي لشريف منير كان مسلسل «بقينا اتنين» في رمضان 2024، ودارت أحداثه في إطار كوميدي درامي، وشاركه البطولة كل من رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، تامر فرج، يوسف عثمان، مروة عبدالمنعم، وعدد كبير من النجوم، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

أما في السينما، فشارك شريف منير في فيلم «مين يصدق»، الذي نافس في الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ضمن قسم آفاق السينما العربية، من 12 فيلما من أنحاء الوطن العربي.

وشارك في فيلم «مين يصدق» كل من يوسف عمر، وجايدا منصور، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أشرف عبدالباقي وشريف منير، وفكرة الفيلم زينة عبدالباقي ومصطفى عسكر، وحامد الشراب، وسيناريو وحوار وإخراج زينة عبدالباقي.