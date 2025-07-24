يشارك الفيلم السعودي «هجرة»، للمخرج عبدالعزيز الشلاحي في الدورة 81 لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ضمن قسم «آفاق»، وهو أحد أهم البرامج التي تسلط الضوء على الأصوات الجديدة في السينما العالمية.ويُعدّ «هجرة»، ثاني فيلم سعودي يشارك رسمياً في هذا المهرجان العريق، بعد «سيدة البحر»، ويأتي تتويجاً لحضور سعودي متنامٍ على الساحة السينمائية الدولية، يعكس جهود المملكة في دعم المواهب وصناعة الأفلام.الفيلم ينتج بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، ويضم في بطولته: إبراهيم الحساوي، وسمية رضا، ومحمد الدوسري. وتتناول أحداثه قصة إنسانية تدور في إطار اجتماعي يعكس واقع التحولات الثقافية والهويات المتداخلة.ويأمل صنّاع الفيلم أن يحقق حضوراً لافتاً في المهرجان، ويفتح آفاقاً جديدة للسينما السعودية في المحافل الدولية.