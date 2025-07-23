ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على البلوجر المصرية الشهيرة هدير عبدالرازق، في منتجع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة، بعد ظهورها في بث مباشر عبر حسابها على «إنستغرام»، إذ أعلنت رفضها فتح الباب لقوات الشرطة، وقررت الجهات الأمنية ترحيلها من مديرية أمن القاهرة إلى مديرية أمن الجيزة لتنفيذ حكم قضائي صادر بحقها بالحبس لمدة عامين، على خلفية قضية إصابة بالخطأ في منطقة الطالبية بالجيزة.

وتعود إلى حادثة صدمت فيها هدير عبدالرازق شخصاً بسيارتها الخاصة في الجيزة، مما تسبب في إصابات متعددة للضحية، وبعد التحقيقات، أصدرت المحكمة حكماً بحبسها لمدة عامين، وهو الحكم الذي يتم تنفيذه الآن بعد القبض عليها.

هدير عبدالرازق، من مواليد 1998، هي بلوجر مصرية اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك»، إذ تنشر محتوى يتعلق بالجمال والأزياء، لكن مسيرتها لم تخلُ من الجدل، إذ واجهت اتهامات سابقة بنشر فيديوهات خادشة للحياء، مما أدى إلى تجديد حبسها لمدة 15 يوماً في يونيو 2024 للتحقيق في هذه التهم.

وفي وقت سابق، كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في وقت سابق، قضت بمعاقبة البلوجر هدير عبدالرازق، بالحبس سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمها 100 ألف جنيه، بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء.

ووجهت النيابة للبلوجر هدير عبدالرازق اتهامات عدة من بينها نشرها بقصد العرض صوراً خادشة للحياء العام، بأن بثت عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك) صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة قاصدة الإغراء بها على نحو يخدش الحياء العام على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت للبلوجر اتهامات أنها ارتكبت علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء، بأن أغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها وإيحاءاتها الجنسية، من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأعلنت من خلال حساباتها الشخصية، المشار إليها بالاتهام الأول، دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى ممارسة الفجور، بأن نشرت صوراً ومقاطع مرئية مخلة بالآداب على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للبلوجر الشهيرة تهمة الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرت من خلال صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك) مقاطع مرئية وصوراً شخصية تتضمن تعدياً على تلك المبادئ والقيم، مبينة من خلالها مفاتنها في ظل عبارات وتلميحات جنسية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أثارت جدلاً واسعاً في سبتمبر 2024 بعد نشرها مقطع فيديو اتهمت فيه طليقها بالاعتداء عليها بالضرب والسحل، قبل أن تحذف الفيديو لاحقاً. هذا الفيديو، الذي انتشر بسرعة على مواقع التواصل، ساهم في دفع الأجهزة الأمنية لاتخاذ إجراءات ضدها.