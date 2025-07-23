طرح المطرب المصري محمد قماح، البرومو التشويقي لاغنيته الجديدة «بتسأل ليه»، والتي تشهد عودة قوية له بعد غياب دام لمدة عامين.

وتعد أغنية «بتسأل ليه» مع الشاعر محمد السوكني وألحان وتوزيع محمد قماح، ومن المقرر طرحها اليوم الأربعاء الموافق 23 يوليو.

خضع محمد قماح لجلسة تصوير خلال البرومو التشويقي، حيث ظهر فيها بـ «لوك» مختلف وجديد، من تصميم الاستايلات إسراء جلال.

يذكر أن آخر أعمال محمد قماح، كان أغنية «أنا مش» لنجيب ساويرس، والتي قدم منها أيضاً ريميكس مع الفنان العالمي سوبر ساكو.

كما تعاون محمد قماح أيضاً مع الكابو حميد الشاعري في دويتو أغنية «ويلي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها، ومن المقرر أن يعلن قماح خلال الفترة القادمة عن العديد من المفاجآت الفنية قريباً.

وعلى جانب آخر، يشارك محمد قماح في ألبوم محمد نور الجديد بعنوان «ورينى»، فى عدد من الأغاني، سواءً فى التلحين والتوزيع الموسيقى، ليضيف بذلك لمسة مميزة للألبوم.