تستعد المطربة التونسية لطيفة لإحياء حفلها المنتظر بمناسبة عيد الجمهورية، المقرر يوم الجمعة القادم، الموافق 25 يوليو الجاري، على مسرح قرطاج الدولي، وسط استقبال جماهيري حافل.

وشهد مطار قرطاج، لحظة وصول لطيفة، أجواء مميزة من الترحيب والاحتفاء، إذ كان في استقبالها عدد من محبيها والإعلاميين، الذين حرصوا على توثيق لحظات عودتها بالكاميرات والورود.





كما أجرت لطيفة خلال الأيام الماضية، بروفات مكثفة مع فرقتها الموسيقية استعداداً للعرض، وحرصت على توجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء الفرقة عبر تصريحات رسمية، مؤكدة اعتزازها بالعمل مع موسيقيين محترفين بذلوا جهداً كبيراً لتقديم عرض يليق بجمهورها ومكانة مهرجان قرطاج.





وحظيت لطيفة باستقبال جماهيري واسع في محيط المسرح خلال فترات البروفات، إذ التف الجمهور حولها لالتقاط الصور التذكارية معها، والتعبير عن محبتهم واعتزازهم بعودتها للغناء في هذا الحدث الوطني الكبير.

وفي لفتة إنسانية مؤثرة، حرصت لطيفة على زيارة قبر والدتها وشقيقها بمدينة تونس، وشاركت جمهورها بعض اللحظات المؤثرة التي جمعتها بهذه الزيارة، مؤكدة أن العودة للوطن لا تكتمل دون المرور على من كانت لهم مكانة استثنائية في حياتها.

وتأتي هذه الجولة بالتزامن مع نجاحات ألبومها الجديد «قلبي ارتاح»، الذي تصدّر قوائم الاستماع على عدد من المنصات الرقمية، إضافة إلى تصدّره «ترند» منصتي تيك توك وإكس في أكثر من بلد عربي.