كشف نقيب محترفي الموسيقى والغناء المعروفة بـ«نقابة الموسيقيين» في لبنان فريد بو سعيد، تطورات أزمة منع الفنان اللبناني راغب علامة من الغناء في مصر لمخالفته العادات والتقاليد في آخر حفلاته بالساحل الشمالي.

وقال نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، إنه تواصل مع نقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان مصطفى كامل لمعرفة تفاصيل الأمر بشكل دقيق وتم توضيح بعض الأمور، مشيراً إلى أن ما حدث في الواقعة لحظة عفوية تعبر عن محبة الجمهور.

وأكد فريد بو سعيد أن الواقعة لا تُعد تجاوزاً أو تصرفاً غير لائق من علامة، ولكنها تعبّر عن محبة الجمهور وأن الفنان اللبناني عُرف طيلة مسيرته بالاحتراف والاحترام، ولم يُسجَّل عليه أي خروج عن الأخلاقيات الفنية.

واختتم نقيب محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بأنه سيكون هناك تواصل جديد مع النقيب مصطفى كامل يوم زيارة راغب علامة للنقابة في مصر في بداية شهر أغسطس الجاري لوضع حلول للأمور بشكل نهائي، مؤكداً أن نقابتي مصر ولبنان مكان واحد.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية في مصر أصدرت بياناً صحفياً، أخيراً، قررت فيه إيقاف راغب علامة عن الغناء في مصر، واستدعاءه للتحقيق فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.